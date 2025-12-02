Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 büyüdü! Elektrikli otomobil satışlarında büyük artış

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adede yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Kasım 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti. Satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı aynı dönemde yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 oldu.

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 522 bin 853 ile yüzde 55,7, B segmenti otomobiller 249 bin 397 ile yüzde 26,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yüzde 62,2 pay ve 518 bin 550 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 22,4 pay ve 209 bin 963 satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 133 bin 105 satışla H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 442 bin 650 ile yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 251 bin 992 ile yüzde 26,9 pay, elektrikli otomobil satışları 166 bin 665 ile yüzde 17,8 pay, dizel otomobil satışları 69 bin 471 ile yüzde 7,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 399 ile yüzde 0,8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 88 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 154,3 yükselerek yüzde 4,1 paya sahip oldu.

1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14,9 azalarak pazardan yüzde 34,3 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,4 düşüşle yüzde 20,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 18,6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 887 bin 442 ile satışların yüzde 94,6'sını, manuel şanzımanlı otomobiller ise 50 bin 735 ile yüzde 5,4'ünü oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,7 pay ve 180 bin 543 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 22 bin 191 ile ikinci sırada yer aldı.