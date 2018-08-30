Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.30 Ağustos 2018 Perşembe 18:19
Mert Yılmaz'ın (24) kullandığı 55 RH 857 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolunda, Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan üst geçidin ayağına çarptı.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücünün cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Öte yandan kazanın olduğu üst geçitte, "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartının bulunması dikkati çekti.
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