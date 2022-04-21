Otomobil tıra arkadan çarptı! Kanlar içinde kalan kadın sürücüden kötü haber...
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarptığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise araç içine sıkışan kadın sürücünün kurtarılma anları yer aldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Başakşehir mevkiisi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı. Girdiği tırın altında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı.
İhbar Üzerine Ekipler Olay Yerine Geldi
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Arabada sıkışan sürücü uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken o anlar kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.
Sürücü Hayatını Kaybetti
Ekipler tarafından sıkıştığı aracından çıkartılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Yüzünün kanlar içinde kaldığı görülen sürücünün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan yolcu koltuğunda oturan şahsın ise ağır yaralandığı açıklandı.