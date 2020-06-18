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Aktüel

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:11:29 -
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Ankara karayolu üzerinde 43 NH 940 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

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