  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 20:00:54 -
Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara’nın Ayaş ilçesi girişindeki Ayaş Gücü Gözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Ayaş istikametine seyreden M.Ö. idaresindeki 06 BHE 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak Ayaş ilçesi girişindeki Ayaş Göcü Gözü mevkiinde takla atarak yol dışına çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ö. kazayı yara almadan atlattı.


Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü M.Ö.’nün işi dolayısıyla dışarıda olduğu ve izninin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı