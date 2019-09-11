Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı Tekirdağ'da sürücünün yol sanıp girdiği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sürücüsünün yol sanıp ilerlediği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Ertuğrul Mahallesi'nde ilerleyen 34 GD 1254 plakalı otomobilin sürücüsü Ethem Güler, yolun devamı sandığı alana dönüş yaptı. Yol sandığı sahil yoluna açılan merdivenlere girdiğini anlayan ve otomobiliyle duvara çarpan Güler, geri manevra yapmasına rağmen aracı hareket ettiremedi. Durumu polise bildirilmesi sonrası ekipler bölgeye geldi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Ethem Güler, gazetecilere, yolun sonunda da herhangi bir tabelanın olmadığını belirterek, merdivenleri ilerledikten sonra ancak görebildiğini söyledi.

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