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Yerel Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Yerel

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Elazığ otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 02:07:00 -
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden A.O. idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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