Otomobil refüje çarptı! Ölü ve yaralılar var
Mardin'de bir otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Nusaybin ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Erkan Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybetti, Muratcan A. (26) ve Kadircan Ş. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.