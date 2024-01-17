Otomobil kullanıcıları dikkat! Zam geliyor
Aralık enflasyonuyla birlikte akaryakıta ÖTV zammı geldi. PİÜS, akaryakıtlara ÖTV zammı geldiğini açıkladı. Peki zam sonrasında fiyatlar ne oldu? Araç sahipleri petrol fiyatlarının hızlı düşüşünün ardından indirim beklentisine girdi.
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam geldi.
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte ÜFE oranında gelen zammın ardından ilk zam geldi!
Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 37 kuruş zam geliyor...
PİUS'tan yapılan açıklamada "Bugünden(Yılbaşından) itibaren benzin grubunda 2,31 TL, motorin grubunda 2,17 TL KDV dahil ÖTV artışı meydana geldi. Otogazda ise 1 TL ÖTV artışı meydana geldi... Artışlar pompaya yansıtılacak" denildi.
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