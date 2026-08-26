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Gündem Otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manavgat'tan Seydişehir yönüne giden M.A. idaresindeki otomobil, Konya-Antalya kara yolunun Akseki-Seydişehir kesiminde kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan İlknur A'nın hayatını kaybettiği, K.A. ve M.A'nın yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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