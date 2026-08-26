Otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Manavgat'tan Seydişehir yönüne giden M.A. idaresindeki otomobil, Konya-Antalya kara yolunun Akseki-Seydişehir kesiminde kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan İlknur A'nın hayatını kaybettiği, K.A. ve M.A'nın yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.