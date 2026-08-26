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Gündem Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?
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Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?

Yeniakit Publisher
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Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörün saklanması talimatını veren ve günlerdir her yerde aranan Mehmet A, Antalya'da bir yakının ait evde saklanırken enselendi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgüte ait 37 klasör evrakın Antalya'da bir evde saklanmasına ilişkin şüpheli Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar Antalya'da yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan, örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol alan Mehmet A, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait ikamette yakalandı.

EL KONULDU

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyaller ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

 

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