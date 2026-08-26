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Yaşam Jet skiyle gezerken yanına kadar geldiler! Marmara’da yunuslarla sürpriz karşılaşma
Yaşam

Jet skiyle gezerken yanına kadar geldiler! Marmara’da yunuslarla sürpriz karşılaşma

Yeniakit Publisher
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Tekirdağ açıklarında jet skiyle gezintiye çıkan Haydar Liman’a 2 yunus eşlik etti.

Marmara Denizi’nde jet skiyle gezintiye çıkan Haydar Liman, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

 

Liman, denize açıldıktan sonra iki yunus gördü. Denizin üzerinde hızla ilerleyen yunuslar, bir süre jet skinin yanında yüzdü. Yunusların zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yunuslar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken, yaşananlar anbean görüntülendi.

 

Haydar Liman, Marmara Denizi'nde böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını söyledi.

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