Jet skiyle gezerken yanına kadar geldiler! Marmara’da yunuslarla sürpriz karşılaşma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tekirdağ açıklarında jet skiyle gezintiye çıkan Haydar Liman’a 2 yunus eşlik etti.
Marmara Denizi’nde jet skiyle gezintiye çıkan Haydar Liman, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.
Liman, denize açıldıktan sonra iki yunus gördü. Denizin üzerinde hızla ilerleyen yunuslar, bir süre jet skinin yanında yüzdü. Yunusların zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yunuslar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken, yaşananlar anbean görüntülendi.
Haydar Liman, Marmara Denizi'nde böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını söyledi.