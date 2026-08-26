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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama: Önemli bir eşik geçilmiş oldu
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama: Önemli bir eşik geçilmiş oldu

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama: Önemli bir eşik geçilmiş oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye’nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği “kardeşlik siyaseti”mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.

Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.

 

"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞ OLDU"

SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.

 

"AYDINLIK BİR GELECEĞİ İŞARET EDİYOR"

"Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor.

Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği "kardeşlik siyaseti"mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.

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