ABD'li eski subaydan Siyonist şebekeyi titreten Türk askeri analizi: Şehit Ömer Halisdemir’i örnek gösterip uyardı

Filistin'de çocukları, kadınları ve hastaneleri bombalayarak alçakça katliamlar yapan, birkaç kayıp verdiğinde ağıtlar yakan korkak siyonist çeteye karşı Türk milletinin tarih boyunca süregelen cesaretini hatırlatan ABD'li uzman; Kore'den 15 Temmuz'a kadar Türk askerinin vatan ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüdüğünü belirtti. Gazze'deki soykırımı lanetleyen ve insani yardımların önünü kesen katil İsrail'e gözdağı veren bu analiz, bölgede estirdiği terörle ayakta kalmaya çalışan işgalci zihniyetin ve onun destekçilerinin Türk ordusu karşısındaki çaresizliğini ve yaşadığı derin paniği bir kez daha tescilledi.

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi gösterdiği korkusuzluğu örnek vererek Türk askeriyle kimsenin savaşamayacağını belirtti. Ritter, olası bir savaş durumunda Türk ordusunun İsrail'i saniyeler içinde istila ederek duvarlarını yerle bir edeceğini açıkladı.

İsrail ve Türkiye arasında, özellikle Gazze'de yaşanan soykırım sebebiyle büyük bir gerilim yaşanıyor.

Türkiye, soykırımın bitmesi ve daha fazla insanlık suçu işlenmemesi için küresel arenada İsrail'e yönelik sert bir tepki gösteriyor.

Ancak İsrail, ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDA SAVAŞ ÇIKARSA YAŞANACAKLAR

İki ülke arasında sert tartışmalar ve gerilim sürerken ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter'dan önemli bir analiz geldi.

Ritter, İsrail ve Türkiye'nin bir savaşa girmesi durumunda yaşanacakları, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in kahramanlığını örnek göstererek anlattı.

"TÜRKLER SAVAŞMAYI SEVER"

ABD eski istihbarat subayı Ritter, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in anlaması gereken şey şu ki, biliyorsunuz, Türkler savaşmayı sever.

Ve bu konuda oldukça iyiler, ölmekten de korkmuyorlar. Ben sadece şunu dile getiriyorum:

"HELİKOPTERDEN İNDİĞİNDE ONU ÖLDÜRMENİZ GEREKİYOR"

16 Temmuz 2016 yılında Özel Kuvvetler'de görev yapan ve komutanından telefon alan bir kişi şunları söyledi:

'Şey, yardımcım 40 komando ile geliyor. Onlar hain, darbe girişiminde bulunuyorlar. İnecekler ve karargâhı ele geçirmeye çalışacaklar. Helikopterden indiğinde onu öldürmeniz gerekiyor.'

"CENNETTE GÖRÜŞÜRÜZ"

Ömer Halisdemir de şöyle dedi: 'Evet efendim.'

Komutanı ise, 'Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz,' dedi.

'Evet efendim, tamam, cennette görüşürüz,' diyerek telefonu kapattı.

"O DA HAYATINI KAYBETTİ"

Adam tabancasını aldı, doldurdu. Helikopter indi. Oraya doğru yürüdü; bu olay video kaydında da mevcut.

Dışarı çıktı, yukarı doğru yürüdü ve generali başından vurdu. Sonra onu öldürdüler, o da hayatını kaybetti.

"AMA TÜRKLER İŞTE BÖYLE YAPAR"

Ama Türkler işte böyle yapar. İsrail'e bakın, altı adam kaybettiler; millet sabahleyin burunlarından çıkan hırıltılı sesle ağlıyor, balina gibi sesler çıkarıyor.

Türkler ise ölülerini gömüyor ve 'Hadi devam edelim' diyorlar.

"TÜRKLERİN İSRAİL'İ 3,2 SANİYEDE İŞGAL EDECEĞİ SÖYLENİYORDU"

Kore'deki Türk tugayına bakın. İsraillilerin Türklerle savaşması durumunda, Türklerin İsrail'i yaklaşık 3.2 saniyede işgal edeceği söyleniyordu.

Tüm bu sebepler yüzünden İsrail gergin ve bu işi engellemeye çalışıyor."