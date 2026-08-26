101 yaşındaki büyükanne torbacı çıktı

Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı’nın (NDLEA) düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 101 yaşındaki Esther Ogunmabo güçlü bir kenevir türevi olan 90 gram skunk satarken yakalandı. Ancak olayın asıl dikkat çeken kısmı, ekiplerin karşısına çıkan şüphelinin yaşı kadar, verdiği ifadeydi.

Ogunmabo, sorgusunda uyuşturucu ticaretine nasıl başladığını anlattı. İfadesine göre geçimini sağladığı dükkanı bir yangında kül oldu. Yaşlı kadın, bu olayın ardından uyuşturucu ticaretine yöneldiğini söyledi. Ogunmabo'nun anlatımına göre Lagos'ta yaşayan kızı, dört günde bir kendisine uyuşturucu getiriyordu. Ogunmabo ise kendisine ulaştırılan maddeleri daha küçük miktarlarda müşterilere sattığını belirtti.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Böylece 101 yaşındaki kadının, uyuşturucunun tedarik zincirindeki rolü de soruşturmanın merkezine yerleşti.

Ogunmabo'nun yaşı, soruşturma sonrasında alınan kararda da belirleyici oldu. Yetkililer, ilerleyen yaşını göz önünde bulundurarak yaşlı kadını kefaletle serbest bıraktı ve danışmanlık hizmetine yönlendirdi.

Ancak soruşturma burada bitmedi. Yetkililer, uyuşturucunun sevkiyatını organize ettiği tespit edilen Ogunmabo'nun kızını gözaltına aldı.

Şimdi soruşturmanın odağında, Lagos'tan uyuşturucuyu kimin temin ettiği, sevkiyatın nasıl organize edildiği ve 101 yaşındaki kadının bu zincirde ne kadar süredir yer aldığı bulunuyor.