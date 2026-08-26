Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...
İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor.
Fiyatların üst üste 5 aydır gerilemesi ve sıfır araç kampanyaları satışları düşürdü.
İstatistik kurumu verilerine göre, ocak-temmuz döneminde devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 27 bin 109 olurken, otomobil devirleri 4 milyon sınırının üzerinde gerçekleşti.
Ancak aylık verilerde tablo parlak değil. Özellikle mayıs ayında sert bir fren gerçekleşirken, temmuzda düşüş devam etti.
Toplam taşıt devirlerinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 2,3’lük kayıp yaşanırken, geçen yıla göre 143 bin 466 adet daha az satış oldu.
Otomobil tarafında ise 115 bin 933 adetlik düşüş gerçekleşti ve yüzde 2,8 kayıp görüldü. Toplam taşıt devirlerinin yaklaşık üçte ikisini otomobiller oluşturdu.
Oransal düşüş otomobilde yaklaşık yüzde 21,7 olarak kaydedildi.
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