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Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor... Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu... Maaşında indirim bile yapacak! Noa Lang bizzat iletişime geçti: Galatasaray için fedakarlığa hazır Tahtları sallandı... En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş! JASAT devreye girdi: Anne ve babası 9 yıldır bekliyor! Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum
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Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

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Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor.

#1
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

Fiyatların üst üste 5 aydır gerilemesi ve sıfır araç kampanyaları satışları düşürdü.

#2
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

İstatistik kurumu verilerine göre, ocak-temmuz döneminde devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 27 bin 109 olurken, otomobil devirleri 4 milyon sınırının üzerinde gerçekleşti.

#3
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

Ancak aylık verilerde tablo parlak değil. Özellikle mayıs ayında sert bir fren gerçekleşirken, temmuzda düşüş devam etti.

#4
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

Toplam taşıt devirlerinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 2,3’lük kayıp yaşanırken, geçen yıla göre 143 bin 466 adet daha az satış oldu.

#5
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

Otomobil tarafında ise 115 bin 933 adetlik düşüş gerçekleşti ve yüzde 2,8 kayıp görüldü. Toplam taşıt devirlerinin yaklaşık üçte ikisini otomobiller oluşturdu.

#6
Foto - Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor...

Oransal düşüş otomobilde yaklaşık yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

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