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Gündem Üniversitelere elektronik kayıt için son gün!
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Üniversitelere elektronik kayıt için son gün!

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Üniversitelere elektronik kayıt için son gün!

2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. Elektronik kayıt tercih etmeyen veya şahsen başvuru yapması gereken yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar için ise üniversitelerdeki yüz yüze kayıt süreci ise 28 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Süreyi kaçıranlar kayıt hakkını kaybedecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtlarında elektronik süreç bugün tamamlanacak.

Adaylar, elektronik kayıt işlemlerini (e-kayıt) bugün gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin ilgili sistemlerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarih ve belgelere göre işlemlerini yürütecek.

YÜZ YÜZE KAYITLAR İÇİN SON GÜN 28 AĞUSTOS

Elektronik kayıt tercih etmeyen veya şahsen başvuru yapması gereken yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar için ise üniversitelerdeki yüz yüze kayıt süreci devam ediyor. 24 Ağustos’ta başlayan bu süreç, 28 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süreler içerisinde gerekli belgelerle başvurması gerekiyor.

KAYIT HAKKINIZI KAYBETMEYİN!

Belirlenen takvim içerisinde kayıt başvurusu yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kazandıkları programa kayıt yaptırma haklarını kaybedecek.

Bu yıl 730 bin 854 adayın bir programa yerleştiği YKS sürecinde, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci için takvim işleyecek.

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