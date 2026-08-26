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Dünya Açtıkları bayrak ne anlama geliyor? Fransız ordusunda ırkçılık skandalı
Dünya

Açtıkları bayrak ne anlama geliyor? Fransız ordusunda ırkçılık skandalı

Yeniakit Publisher
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Açtıkları bayrak ne anlama geliyor? Fransız ordusunda ırkçılık skandalı

Fransa'da, Neonazi ve aşırı sağcı gruplar tarafından kullanılan Rodezya bayrağı ile poz veren askerler hakkında disiplin soruşturması açıldığı açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Savunma Bakanlığı bazı askerlerin görevleri sırasında Rodezya bayrağı açarak poz verdikleri görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçti. Bakanlık, Afrika kıtasında bugünkü Zimbabve topraklarında kurulan, beyaz azınlığın baskıcı ve ayrılıkçı bir yönetim kurduğu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hiçbir zaman tanınmayan Rodezya devletinin bayrağını taşıyan askerlere tolerans göstermeyeceklerini açıkladı.

ORDUDA YERİ YOK

Ayrımcılığın ve ırkçılığın orduda yeri olmadığını kaydeden Bakanlık, Rodezya bayrağı ile poz veren biri Fransa'nın Nimes kentindeki piyade alayında görevli, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) eğitimde olan iki grup asker hakkında disiplin soruşturması başlattı.

 

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