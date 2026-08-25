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Gündem Terör örgütü YPG kendini feshetti
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Terör örgütü YPG kendini feshetti

Yeniakit Publisher
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Terör örgütü YPG kendini feshetti

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini açıkladı.

Suriye’de terör örgütü YPG’de bir açıklama geldi. Örgüt elebaşı Mazlum Abdi, YPG’nin görevini sonlandırdığını ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini duyurdu.

“Misyonunu sonlandırıyoruz”

Abdi, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “SDG’nin misyonunu büyük bir sorumluluk bilinciyle sonlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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