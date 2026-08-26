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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultan Alparslan’ı ve yiğit ordusunu kemaliedeple yad ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultan Alparslan’ı ve yiğit ordusunu kemaliedeple yad ediyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultan Alparslan’ı ve yiğit ordusunu kemaliedeple yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yad ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malazgirt’te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yad ediyorum. Malazgirt Zaferimizin 955’inci yıl dönümü mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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