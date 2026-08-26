Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultan Alparslan’ı ve yiğit ordusunu kemaliedeple yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malazgirt’te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yad ediyorum. Malazgirt Zaferimizin 955’inci yıl dönümü mübarek olsun" ifadelerini kullandı.