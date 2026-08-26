Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve hemen arkasından tutuklanarak cezaevine gönderilen İpek Akıncı adlı seküler yobaz hakkında, 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde 3 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda yaşanan olayda başörtülü anne ile kızını plajdan nefret kusarak kovan İpek Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akıncı, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Akıncı bu kez tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Akıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Akıncı’nın mağdurlar A.A. ve S.G.’nin yanına gelerek, hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, olayın devamında ise S.G.’nin başörtülü olması nedeniyle eliyle işaretlerde bulunarak, 'Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi' dediği kaydedildi. Akıncı’nın ayrıca S.G.’nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve 'Sen kimsin, buralar bizim' şeklinde sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.
Alınan ifadeler ve toplanan beyanlar ışığında Akıncı hakkında ‘din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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