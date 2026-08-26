Ne diyeceği merak ediliyordu: Kılıçdaroğlu'ndan YPG'nin feshine ilk yorum!

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, "SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Suriye Kürtlerinin kimliklerinin, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu, bütün etnik ve inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği, demokratik ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarınadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır. Kürt meselesini silahın ve çatışmanın gölgesinden tamamen çıkararak demokratik siyasetin, hukukun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında çözmek zorundayız. Türkiye'de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi, demokrasimizin güçlenmesi ve Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel kardeşliğin daha da sağlamlaşmasıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum."

- "Türkiye, bölgesinde barışın öncüsü olabilir"

Türkiye'nin iç barışını güçlendirmesinin yalnızca Türkiye için değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da çok önemli bir güvence olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, yıllar önce bu anlayışla Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmasını önerdiğini hatırlattı.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin öncülüğünde kurulacak, zaman içerisinde bölgenin diğer ülkelerini de kapsayacak bir barış ve işbirliği yapılanmasının, Orta Doğu'nun geleceği açısından tarihi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Orta Doğu'nun kaderini başka ülkelerin çıkar hesapları değil, bu coğrafyada yaşayan halkların ortak iradesi belirlemelidir. Türkiye kendi içinde barışı, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirdiği ölçüde bölgesinde de barışın öncüsü olabilir. Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, Filistin'de kanın ve gözyaşının dinmesi, İran'a yönelik saldırıların sona ermesi ve bölgemizin yeni savaşların değil, diplomasinin, işbirliğinin ve ortak refahın coğrafyası haline gelmesi mümkündür. Bunun yolu daha fazla çatışmadan değil, daha fazla diyalogdan, diplomasiden ve bölgesel işbirliğinden geçmektedir. Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır. Yaşasın halkların kardeşliği."