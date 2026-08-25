Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanaklarını yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Abdullah Öcalan’ın bir takım talep ve isteklerinin yer aldığı iddia edilen ‘İmralı tutanakları’ hakkında güvenlik kaynaklarınca açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır.

SABOTAJ GİRİŞİMİDİR, İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır.

Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir.

Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.”

Abdullah Öcalan da konu hakkında bugün yaptığı açıklamada bu tutanakları yalanlayarak bu durumun hem kendisine karşı bir komplo hem de sürece karşı bir provokasyon girişimi olduğunun altını çizmişti.