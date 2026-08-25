  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş’ın çalışanı itiraf eti: Özgür Karabat'ın şoförüne 5 milyon lira teslim ettim! Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu Mehmetçik Suriye'ye kalkan olunca uykuları kaçtı: Çıbanbaşı İsrail şimdi de mağduru oynuyor Eli kanlı teröristler iyice zıvanadan çıktı: Siyonist bu kez eğitim merkezini gasp etti CHP’li Gümrükçü, Yeni Partili Güç’ü rezil etti: Sen ahlaksızın daniskasısın! Cebindeki telefonu bile CHP’nin parasıyla aldın Bahçeli’den Malazgirt mesajı: Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir İsrail'in uzaydan yeryüzünü vurma planı ABD’de ormanlar cayır cayır yanıyor! Nevada eyaletinde 32 ev kül oldu Semalarda İHA’larla çizildi: Suriye’den İsrail’e haritalı gönderme ABD vatan haini avında: Bunu yapan casusa 10 milyon dolar ödül
Gündem Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanaklarını yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi
Gündem

Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanaklarını yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanaklarını yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi

Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia edilen ve Abdullah Öcalan’ın bir takım talep ve isteklerinin yer aldığı ‘İmralı tutanakları’, güvenlik kaynakları tarafından yalanladı. Açıklamada “Devlet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir” ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Abdullah Öcalan’ın bir takım talep ve isteklerinin yer aldığı iddia edilen ‘İmralı tutanakları’ hakkında güvenlik kaynaklarınca açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır.

SABOTAJ GİRİŞİMİDİR, İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır.

Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir.

Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.”

Abdullah Öcalan da konu hakkında bugün yaptığı açıklamada bu tutanakları yalanlayarak bu durumun hem kendisine karşı bir komplo hem de sürece karşı bir provokasyon girişimi olduğunun altını çizmişti.

AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi
AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi

Gündem

AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi

Öcalan selam yollayıp ‘Demokrasinin yolu Silivri’den değil İmralı’dan geçer’ demişti! Özgür Özel Öcalan’a rest çekti: Silivri’den geçmiyorsa İmralı’dan da geçmez!
Öcalan selam yollayıp ‘Demokrasinin yolu Silivri’den değil İmralı’dan geçer’ demişti! Özgür Özel Öcalan’a rest çekti: Silivri’den geçmiyorsa İmralı’dan da geçmez!

Gündem

Öcalan selam yollayıp ‘Demokrasinin yolu Silivri’den değil İmralı’dan geçer’ demişti! Özgür Özel Öcalan’a rest çekti: Silivri’den geçmiyorsa İmralı’dan da geçmez!

Özgür’den ne şiş yansın ne kebap! Dün ezanda, bugün Terörsüz Türkiye’de
Özgür’den ne şiş yansın ne kebap! Dün ezanda, bugün Terörsüz Türkiye’de

Gündem

Özgür’den ne şiş yansın ne kebap! Dün ezanda, bugün Terörsüz Türkiye’de

Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"
Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"

Gündem

Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"

Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!
Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!

Gündem

Öcalan ‘İmralı tutanakları’nı yalanladı: Bu, bana karşı komplodur!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23