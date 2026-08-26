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Sosyal Medya ‘Ayasofya’ya bedava girdim’ diye caka satıyordu: Müslüman rolü yapan turistin yalanı patladı
Sosyal Medya

‘Ayasofya’ya bedava girdim’ diye caka satıyordu: Müslüman rolü yapan turistin yalanı patladı

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul'un tarihi simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden Ukraynalı Bohdan Mukha adlı turistin "25 Euro ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptım" paylaşımı sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Turistin kurnazlık yaptığını öne sürdüğü uygulamanın aslı ise çok farklı çıktı. Zira Ayasofya'da tarihi mozaiklerin yer aldığı üst galeri katına giriş, din ayrımı olmaksızın tüm turistik ziyaretçiler için ücrete tabi bulunuyor.

İstanbul’a gelen yabancı bir turistin "Ayasofya’ya 25 Euro ödememek için Müslüman rolü yaptım" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Turistin kurnazlık yaptığını öne sürdüğü uygulamanın aslı ise çok farklı çıktı. Zira Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde tarihi mozaiklerin yer aldığı üst galeri katına giriş, din ayrımı olmaksızın tüm turistik ziyaretçiler için ücrete tabi bulunuyor.

"NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPTIM" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ukraynalı turist Bohdan Mukha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yabancı ziyaretçilerden alınan 25 Euro’luk (yaklaşık 1.370 TL) giriş ücretini ödemediğini iddia etti. İbadet edenlerin kullandığı kapıdan girdiğini belirten Mukha, namaz kılıyormuş gibi yaparak camiyi ücretsiz gezdiğini öne sürdü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak ibadethane adabına saygısızlık ve kural ihlali gerekçesiyle tepki topladı.

UYGULAMA BÖYLE İŞLİYOR: İBADET VE GEZİ ALANLARI AYRI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devreye sokulan Ziyaretçi Yönetim Planı kapsamında Ayasofya'da ibadet edenler ile turistik amaçla gelenlerin girişleri tamamen birbirinden ayrılmış durumda. Uygulamanın esasları ise şu şekilde işliyor:

İbadet Alanı (Zemin Kat): Camiye ibadet amacıyla giren Müslümanlar için zemin kat tamamen ücretsizdir.

Galeri Bölümü (Üst Kat): Mimarisi, tarihi mozaikleri ve İmparatoriçe Lokası ile öne çıkan üst kat ise gezi alanı olarak düzenlenmiştir. Bu bölüme giriş yapan tüm turistik ziyaretçilerden, dinine bakılmaksızın 25 Euro giriş ücreti alınmaktadır.

KURNAZLIK TUTMADI: GALERİYE BİLETSİZ GİRİLEMİYOR

Ukraynalı turistin "namaz kılıyormuş gibi yaparak ücretsiz girdim" dediği alanın yalnızca ibadet için kullanılan zemin kat olduğu, tarihi mozaiklerin bulunduğu üst galeri katına ise bilet kontrolden geçmeden girişin mümkün olmadığı anlaşıldı. Böylece turistin bedava gezdiğini iddia ettiği tarihi galeri bölümüne aslında hiç çıkamadığı ortaya çıktı.

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