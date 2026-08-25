Zehir tacirlerine ağır darbe: Ankara’da 110 kilo eroin ele geçirildi! Piyasa değeri 300 milyon lira

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 21 Ağustos Cuma günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde, daralı ağırlığı 109 kilogram 300 gram olan ve eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.

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Soruşturmanın devamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alınmış; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon sonucunda, kargoları 24 Ağustos Pazartesi günü teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yürütülen teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Mehmet Ayatullah Baykurtan isimli diğer şüpheli de tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı, ayrıca kullandığı tespit edilen araç hakkında yakalama tedbiri uygulandığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu bildirildi.