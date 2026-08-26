60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!
2025 yılında Türkiye genelinde yapılan konut satışları, İstanbul'daki ilçelerin de nüfus yoğunluğunu ortaya çıkardı. Peki İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi?
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2025 yılında Türkiye genelinde yapılan konut satışları, İstanbul'daki ilçelerin de nüfus yoğunluğunu ortaya çıkardı. Peki İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi?
İŞTE NÜFUSUN EN KALABALIK OLDUĞU İLÇELER!
20) BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL
19) MELİKGAZİ | KAYSERİ
18) SİNCAN | ANKARA
17) ETİMESGUT | ANKARA
16) KEPEZ | ANTALYA
15) YILDIRIM | BURSA
14) MAMAK | MAMAK
13) SELÇUKLU | KONYA
12) BAĞCILAR | İSTANBUL
11) YENİMAHALLE | ANKARA
10) ÜMRANİYE | İSTANBUL
9) PENDİK | İSTANBUL
8) SEYHAN | ADANA
7) KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL
6) OSMANGAZİ | BURSA
5) ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP
4) KEÇİÖREN | ANKARA
3) ŞAHİNBEY | GAZİANTEP
2) ÇANKAYA | ANKARA
1) ESENYURT | İSTANBUL/ derleyen: haber7
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