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İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu! Sofranızın süper kahramanları! Bağışıklığı güçlendiren besinler belli oldu Çin resmen ipten aldı: İşte savaşın kurallarını değiştiren silah! Kuraklık peynirde katı kuralları değiştirdi! Artık yüzde 15 yetecek Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor... Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu... Maaşında indirim bile yapacak! Noa Lang bizzat iletişime geçti: Galatasaray için fedakarlığa hazır
Ekonomi
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60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

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60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

2025 yılında Türkiye genelinde yapılan konut satışları, İstanbul'daki ilçelerin de nüfus yoğunluğunu ortaya çıkardı. Peki İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi?

#1
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

İŞTE NÜFUSUN EN KALABALIK OLDUĞU İLÇELER!

#2
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

20) BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL

#3
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

19) MELİKGAZİ | KAYSERİ

#4
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

18) SİNCAN | ANKARA

#5
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

17) ETİMESGUT | ANKARA

#6
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

16) KEPEZ | ANTALYA

#7
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

15) YILDIRIM | BURSA

#8
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

14) MAMAK | MAMAK

#9
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

13) SELÇUKLU | KONYA

#10
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

12) BAĞCILAR | İSTANBUL

#11
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

11) YENİMAHALLE | ANKARA

#12
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

10) ÜMRANİYE | İSTANBUL

#13
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

9) PENDİK | İSTANBUL

#14
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

8) SEYHAN | ADANA

#15
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

7) KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL

#16
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

6) OSMANGAZİ | BURSA

#17
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

5) ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP

#18
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

4) KEÇİÖREN | ANKARA

#19
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

3) ŞAHİNBEY | GAZİANTEP

#20
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

2) ÇANKAYA | ANKARA

#21
Foto - 60 ili geride bıraktı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi!

1) ESENYURT | İSTANBUL/ derleyen: haber7

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