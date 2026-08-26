  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi! Arakan kan ağlıyor! Müslümanlar kuşatma altında SDG-YPG'nin feshi İsrail'i çılgına çevirdi! Türkiye sınırına on binlerce silah gömdüler Mansur Yavaş'a Meclis kilidi! ABB'de dengeler altüst oldu: CHP mi, Yeni Parti mi? İsrail Lübnan'ı ateşe verdi! 4 bölgeye hava saldırısı: Karadan da girdiler Sakarya'da kimyasal alarm! Tehlikeli sızıntı hastanelik etti Şanlıurfa'da bir köy komple satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı Netflix ve türevleri dünyayı böyle zehirliyor! İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler! 26 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Spor Süper Lig'e 2 bin dolara geldi, Premier Lig'e transfer oldu!
Spor

Süper Lig'e 2 bin dolara geldi, Premier Lig'e transfer oldu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Süper Lig'e 2 bin dolara geldi, Premier Lig'e transfer oldu!

Gençlerbirliği'ne 2 bin dolar maaşla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Premier Lig takımına transfer oldu.

Gençlerbirliği'ne 2 bin dolar maaşla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Premier Lig takımına transfer oldu.

Gençlerbirliği'nde önceki sezon kulübün eski başkan vekili İsmail Geliç’in Soar Akademi’den 2 bin Dolar maaşla kadroya dahil ettiği Ousmane Diabate, Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaşma sağladı. Anlaşma gereği Diabate, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayacak.

 

OYNADIĞI HER MAÇ BAŞI PARA KAZANDIRACAK

İngiliz ekibiyle 2 milyon 500 bin Euro peşin bedelle anlaşan Gineli futbolcunun satışından eski kulübü ise 600 bin Euro kazanacak. Gençlerbirliği, Diabate’den ayrıca 500 bin Euro da performans primi elde edebilecek ve oynadığı her maç başı Başkent ekibine para kazandıracak.

Yapılan anlaşma kapsamında 1 yıl daha Gençlerbirliği’nde kiralık oynayacak olan Diabate’nin 400 bin Euro’luk yıllık maaşını da Newcastle ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 5 pay verecek. İngiliz kulübü Diabate’yi devre arasında geri istemesi durumunda ise Gençlerbirliği’ne sözleşmede belirtilen ücret karşılığında para ödeyeceği belirtildi.

 

BRENTFORD DA DEVREDEYDİ

Daha önce, Premier Lig ekiplerinden Brentford da Ousmane Diabate transferi için Gençlerbirliği’nin kapısını çalanlar arasında yer aldı. Kulüp başkanı Arda Çakmak’ın taksitle ödenecek 2 milyon 400 bin Euro’luk teklifi kabul etmemesi üzerine görüşmeler olumsuz neticelendi. Başkan Çakmak, Diabate transferi için Newcastle ile peşin ödeme konusunda anlaşma sağlandığını ve geniş kapsamlı bir satış gerçekleştirdiklerini belirtti. (DHA)

Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!
Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!

Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Spor

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23