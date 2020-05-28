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Aktüel

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:47:05 -
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.P. yönetimindeki 34 PL 2362 plakalı araç ile S.T. yönetimindeki 38 VR 370 plakalı araç cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, şoförler ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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