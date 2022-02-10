  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti
Yerel

Otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da, otomobil ile çarpışan motosikletteki motokurye Ahmet Rüştü Bayar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:45:00 -
Otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay