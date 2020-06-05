Otomobil dereye yuvarlandı, 1 yaralı
Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar - Eskişehir yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Ayten T. İdaresindeki 34 KF 3628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol yakınındaki dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Ayten T., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.