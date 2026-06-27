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Gündem Otomobil değil sanki silah fabrikası! Durdurulan araçtan neler çıktı neler
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Otomobil değil sanki silah fabrikası! Durdurulan araçtan neler çıktı neler

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerinin zehir tacirlerine ve yasa dışı silah şebekelerine göz açtırmayan kararlı mücadelesi kapsamında, Sakarya’da çok kritik bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Konya’nın Beyşehir ilçesinden yola çıkıp İstanbul’u kana bulamak üzere silah parçası sevkiyatı yapacağı tespit edilen sinsi şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, adeta bir cephanelik ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Sakarya’da silah kaçakçılarına yönelik polis ekiplerince icra edilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını, 2 bin 366 adet silah parçasının ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat destekli çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren analiz çalışmaları neticesinde; Konya’nın Beyşehir ilçesinden İstanbul’a silah parçası sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda; birleştirildiğinde 847 adet silah imal edilebileceği değerlendirilen 1.000 adet iç gövde bloğu, 519 adet namlu, 467 adet namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 adet fişek yatağı olmak üzere toplam 2 bin 366 adet silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

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