Otomobil Bitlis Çayı'na uçtu!
Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan sürücü Hakan Erol (34), otomobilinin üzerine çıkarak tutundu.
Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan sürücü Hakan Erol (34), otomobilinin üzerine çıkarak tutundu.
Kaza, Siirt- Baykan karayolu, Çaykaya köyü Mevkii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hakan Erol yönetimindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Bitlis Çayı'na uçtu.
Çayın ortasında mahsur kalan sürücü Erol, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu, otomobilin üzerine çıkarak tutunan Hakan Erol, beline bağlanan halat yardımıyla vinç kullanılarak kurtarıldı.
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Sağlık durumu iyi olan Erol, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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