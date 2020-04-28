  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

2020-04-28 15:54:54 -
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Üçkonak Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sinan Yıldız (69) yönetimindeki 50 DA 330 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Vesfa Eriş (57) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı