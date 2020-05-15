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Otomobil alev aldı! İlk müdahale esnaftan geldi

Aydın'ın Söke İlçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobile, ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:02:00 -
Otomobil alev aldı! İlk müdahale esnaftan geldi

İstasyon Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında, ilçe merkezi yönüne giden Mahmut Emer yönetimindeki 09 SK 649 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine Emer, otomobili yolun sağına çekip, esnaftan yardım istedi. Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Otomobilde maddi zarara neden olan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

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