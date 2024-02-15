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Gündem Otobüsle kamyon birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Otobüsle kamyon birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:00:00 -
Otobüsle kamyon birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da kamyona çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Merzifon karayolu 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a ulaşmak üzere hareket eden Süleyman Ç. idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı.

 

Çarpmanın etkisi ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre, kazada otobüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.


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