Otobüsçü ve dolmuşçu yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu
Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen akaryakıt zamlarından dolayı yolun ortasında kontak kapattı.
Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün akaryakıta gelen zamlara tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.
Kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.