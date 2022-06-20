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Yerel Otobüsçü ve dolmuşçu yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu
Yerel

Otobüsçü ve dolmuşçu yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen akaryakıt zamlarından dolayı yolun ortasında kontak kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:28:00 -
Otobüsçü ve dolmuşçu yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün akaryakıta gelen zamlara tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.

Kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

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