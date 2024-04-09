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Gündem Otobüs yangınında yaralı sayısı 16'ya yükseldi!
Gündem

Otobüs yangınında yaralı sayısı 16'ya yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 01:32:00 - 2024-04-09 01:45:35

Kocaeli’den İzmir’e işçileri götüren yolcu otobüsü, seyir halindeyken yandı.

Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde meydana gelen kazada, 39 yolcu hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 16’ya yükseldi.

Otobüs hurdaya döndü!

Kocaeli’den İzmir seferi için hareket eden yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 39 yolcuyu tahliye etti.

Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.

16 kişi hastaneye sevk edildi!

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yolcu sayısı 16’ya çıkarken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk etti. Öte yandan, yolcuların Bergama’da bulunan bir tesise çalışan olarak gittiği öğrenildi. Tedbir amaçlı durdurulan trafik, tüneldeki dumanın azalmasıyla tek şeritli olarak tekrar açıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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