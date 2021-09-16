Otobüs uçurumun kenarında asılı kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a hareket eden 34 ASL 68 plakalı 35 yolcusu bulunan otobüsün şoförü Soner Keleş, Cide-Kastamonu karayolu Yenice köyü mevkiinde iddialara göre yolun dar olmasından kaynaklı karşı yönden gelen tır ile çarpışmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada mıcıra kapılan yolcu otobüsü, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında yan yatarak asılı kaldı. Yolcu otobüsünün yuvarlanmaması için otobüste bulunan yolcular, cam kenarında durarak tahliye edilmelerini bekledi.

Yolcular tahliye edildi

İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanmaması için iplerle ağaçlara ve kepçelere bağlanan yolcu otobüsünde bulunan yolcular, ekiplerin koordineli çalışması sonrasında otobüsten tahliye edildi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüs, şarampolden çıkartıldı.

"Şoförümüz bizi kurtardı"

Yolcular, otobüsle seyir halinde iken büyük bir kamyonun karşılarına çıktığını belirterek, "Bizim şoförümüz bizi kurtardı. Tam tır ile çarpışıp uçuruma yuvarlanacakken otobüsü durdurdu. Şoför dikkatli olmasaydı bizler kurtulamazdık" dedi.

Tırın hızlı bir şekilde geldiğini ve arka dorsesinin de yolu kapladığını anlatan yolcular, otobüsün tıra çarpmamak için manevra yapmasıyla şarampole kaydığını söyledi.