  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otobüs markete çarptı: 8 kişi yaralandı
Adli Tıp Kurumu personel alacak
Ordu'da 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
Rize-Kalkandere'de çaylıkta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Gündem Otobüs markete çarptı: 8 kişi yaralandı
Gündem

Otobüs markete çarptı: 8 kişi yaralandı

Samsun'da halk otobüsünün bir araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 02:05:00 -
Otobüs markete çarptı: 8 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde Kerim Cömert idaresindeki halk otobüsü, Muhammet Dede yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki ağacı parçalayarak markete çarptı.

Kazada, halk otobüsü şoförü Kerim Cömert, hafif ticari araç sürücüsü Muhammet Dede ve oğlu Mustafa Emin Dede ile market çalışanı Elif Ayaloğlu, markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu, Ahmet Enes Eş, Emre Yılmaz ve Fazilet Ayaloğlu yaralandılar.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gazi Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay