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Ekonomi Otobüs bileti ne kadar? Otobüs bileti en uygun kaç para?
Ekonomi

Otobüs bileti ne kadar? Otobüs bileti en uygun kaç para?

Otobüs bileti fiyatları güncel | Koronavirüs salgınında tam kapanma 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da başlayacak. Kapanma öncesinde çok sayıda kişi terminallere akın etti. Uçak ve otobüs bileti alanlar kısıtlamayı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıktı. Şehir dışına çıkmak isteyenler ise otobüs biletlerini araştırmaya başladı. Peki, en ucuz otobüs bileti kaç lira?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:17:00 -
Otobüs bileti ne kadar? Otobüs bileti en uygun kaç para?

İstanbul başta olmak üzere büyük şehir trafikleri bir hayli yoğun. Kimi özel aracıyla kimi otobüsle şehir dışına çıkıyor. 17 günlük kısıtlamayı memleketinde ya da yazlığında geçirmek isteyenler otobüs ve uçak bileti arayışına geçti. Peki, otobüs biletleri ne kadar? İstanbul Ankara en ucuz otobüs bileti kaça?

Otobüs bileti ne kadar? Otobüs bileti en uygun kaç para

Otobüs bileti fiyatları mesafe ve şirketlere göre farklılık gösterebiliyor. Son gün yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı illere bilet bulmak bile çok güçleşti. Güncel bilet fiyatlarını ise sizler için derledik.

İstanbul-Ankara otobüs bileti ücreti 60 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Trabzon otobüs bileti ücreti 100 ile 230 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-İzmir otobüs bileti ücreti 100 ile 140 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Diyarbakır otobüs bileti ücreti 130 ile 250 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İzmir-Rize otobüs bileti ücreti 200 ile 240 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İzmir-Ankara otobüs bileti ücreti 70 ile 100 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İzmir-Sivas otobüs bileti ücreti 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Antalya-Samsun otobüs bileti ücreti 140 ile 170 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Antalya-Van otobüs bileti ücreti 200 ile 250 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

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