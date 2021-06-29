Otobüs bilet fiyatları düştü mü? Otobüs bilet fiyatları ne kadar? Uçak biletleri ne kadar?

Kurban Bayramına az zaman kala, uçak ve otobüs bilet fiyatları yükselmeye başladı. Duruma vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar bilet fiyatının yüksek olmasından yakınırken otobüs firmaları ise tedbirler ve otobüs giderlerinin bilet fiyatlarına yansıdığını söylüyor.

En uzak mesafelerden olan İstanbul’dan Van’a gitmek isteyenler 250-300 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalırken İstanbul’dan İzmir’e bilet 150 lira, İstanbul Ankara arası ise 120 lira civarında satılıyor.

Otobüs firması yetkilisi Umut Bayık, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğunluk da başlıyor, ilerleyen günlerde de yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde tedbirler alarak çalışıyoruz. Yolcularımızın HES kodlarını kontrol ediyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle otobüslere yolcu alınıyor. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kalkarsa fiyatlarda da düşüş olabilir. İstanbul - Edirne 100 lira, İstanbul’dan Van 250-300 arası, İstanbul - İzmir ise bilet fiyatları 150 lira civarında satılıyor. Tedbirlerin esnetilmesinin bilet fiyatlarını düşüreceğini düşünüyoruz.’’ dedi.

Uçak biletleri ne kadar?

Kurban Bayramı öncesinde bilet fiyatları yükselmeye başladı. Uçak tavan fiyatları da sorgulanıyor. Uçakta 450 lira olarak belirlenen tavan fiyat aşılırken, tek yön ekonomi sınıfı bir bilet 514 TL’ye çıktı. Bu aktarmalı seferde 875 lirayı buluyor. Kapasite sınırı nedeniyle iki katına çıkan otobüs biletleri de kalkan yasağa rağmen değişmedi. Bayram trafiğinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma günü hemen bütün uçak firmalarının 450 lira olarak belirlenen tavan fiyatı taban fiyat olarak uyguladığı görülüyor.

İstanbul-Bodrum bilet fiyatları için aktarmasız, ekonomi sınıfı, tek yön en ucuz uçak bileti 426 liradan başlıyor, fiyat 514 liraya kadar çıkıyor. Eğer uçak aktarmalı sefer yapıyorsa bu fiyatın 875 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.

En ucuz bilet ne kadar?

İstanbul-Samsun bilet fiyatı için de aynı tarihte en ucuz bilet 433 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor. Aynı şekilde İstanbul-Trabzon için de uçak biletleri 463 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor. İstanbul-Hatay arası 502 liradan, İstanbul Gaziantep arası 398 liradan, İstanbul Kayseri arası 378 liradan başlıyor. Hemen her uçuşta, aktarmalı olduğunda, ekonomi sınıfı bilet fiyatı 875 TL'ye kadar çıkıyor. Hal böyle olunca bir yere gidip-gelmenin en ucuz maliyeti ortalama 800 TL olarak dikkat çekiyor

İstanbul Trabzon uçak bilet fiyatı nedir?

Yüksek bilet fiyatlarına vatandaşlar büyük tepki gösteriyor. Sosyal medyadan, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyorlar. Sosyal medyada vatandaşların, "Otobüs bilet fiyatları yasaklardan bir anda iki katına çıkmıştı, şimdi inmiyor. Uçağa biletleri zaten Everest. Biz ne yapacağız?", "İstanbul- Trabzon arası uçak bilet fiyatı nedir öyle? Deve ile mi yolculuk yapalım? Bu ne iş" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülüyor.