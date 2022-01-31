Otobüs arıza yaptı, yolcular 12 saat boyunca....

Arızanın giderilmesi için gece saatlerinden sabaha kadar tamirci bekleyen yolcular, 12 saatti aşkın bir süredir soğuk havada bekletiliyor.

Otobüste üşüyen kimi yolcular, yol kenarında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıkları görüldü. Otobüs firmasının geçen bunca saate rağmen yolcuları bekletmeleri ve taleplerine rağmen başka bir otobüsün gönderilmemesi tepkilere neden oldu.

Yolcuların arızalanan otobüste bekleyişi devam ediyor.

Yolculardan Kutbettin Talayhan, gece saat 02.30'dan bu yana otobüsün arızalanmasından dolayı yolda beklediklerini yolcuların taleplerine rağmen firma sahiplerinin mağduriyetlerini gidermediklerini söyledi. Talayhan, yaklaşık 13 saattir, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yolcuların soğuk havaya rağmen bekletildiğini ifade etti. (İLKHA)