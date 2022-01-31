  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otobüs arıza yaptı, yolcular 12 saat boyunca....
Yerel

Otobüs arıza yaptı, yolcular 12 saat boyunca....

Edinilen bilgilere göre, dün 20.45 sıralarında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden Özlem Batman firmasına ait yolcu otobüsü, Gaziantep-Adana kara yolunda Turgut Özal Viyadüğü yakınlarında saat 02.30 sıralarında arızalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 15:43:00 -
Otobüs arıza yaptı, yolcular 12 saat boyunca....

Arızanın giderilmesi için gece saatlerinden sabaha kadar tamirci bekleyen yolcular, 12 saatti aşkın bir süredir soğuk havada bekletiliyor.

Otobüste üşüyen kimi yolcular, yol kenarında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıkları görüldü. Otobüs firmasının geçen bunca saate rağmen yolcuları bekletmeleri ve taleplerine rağmen başka bir otobüsün gönderilmemesi tepkilere neden oldu.

Yolcuların arızalanan otobüste bekleyişi devam ediyor.

Yolculardan Kutbettin Talayhan, gece saat 02.30'dan bu yana otobüsün arızalanmasından dolayı yolda beklediklerini yolcuların taleplerine rağmen firma sahiplerinin mağduriyetlerini gidermediklerini söyledi. Talayhan, yaklaşık 13 saattir, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yolcuların soğuk havaya rağmen bekletildiğini ifade etti. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay