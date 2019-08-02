0553 313 94 23

ÖTO üyelerinin sorunları Soyer’in masasında

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindekiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederken, ziyarette bölgesel sorunlar ele alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:16
ÖTO üyelerinin sorunları Soyer’in masasında

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindekiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederken, ziyarette bölgesel sorunlar ele alındı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Meclis Başkanı İbrahim Surav, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı İzmir’deki ilçe oda ve borsaların yönetim kurulu üyelerini ve meclis başkanlarını ağırladı.


ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; Ödemiş, Kiraz, Beydağ’daki üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiklerini belirtti. Eriş, "Odalar ve borsaların ortak yönetim kurulları toplantılarında almış oldukları kararları da büyükşehir belediye başkanımıza ilettik. Oda ve borsa başkanları; bölgesel olarak iş birliği sağlanması, sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. Üyelerinin ve bölge sorunlarının görüşüldüğü verimli bir ziyaret gerçekleştik" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mikroskop eğitimi tamamlandı
    1. Mikroskop eğitimi tamamlandı
    2. Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü..
    3. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin..
    5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    6. Rusya, INF Anlaşması’nın sonlandığını..
    7. Yusuf Kaplan’dan eğitimde millileşme..
    8. Kaçak tur satışı yapanlara göz..
    9. El emeği ürünler her cumartesi..
    10. Ahmet Ağaoğlu: "Lille’in Yusuf Yazıcı..
    11. Kırsal kalkınma destekleri başladı
    12. Bu cezaevinde her şey organik
    13. Başkan Altay’dan yanan silah..
    14. Almanya'dan Çin'e motosikletle..
    15. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    16. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    17. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli..
    19. Büyük davalar, büyük çilelerle kaimdir
    20. İGA'dan açıklama
    21. MHP İl Başkanı Karataş, sendika..
    22. Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın..
    23. Gaziantep gastronomisi Gastroantep..
    24. Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında..
    25. Eğirdir’de turizm hareketliliği
    26. Hayır için verilen para geri alınır mı?
    27. Boris Johnson ülkesinde ilk darbeyi..
    28. ÖTO üyelerinin sorunları Soyer’in..
    29. İlahiyatçı Emin Işık son yolculuğuna..
    30. Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin