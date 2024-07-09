Oto galericiler isyan etti! "Evimize ekmek götüremiyoruz"

Piyasanın hareketliliğini kaybetmesi, oto galericileri derinden etkiledi. Galericiler, işlerinin durma noktasına geldiğini ve mevcut durgunluğun devam etmesi halinde galericilik mesleğinin yok olabileceğini ifade ediyor.

Ancak bazı gözlemciler, geçtiğimiz yıllarda araç fiyatlarını gereksiz yere yükselttikleri ve alıcıları zor durumda bıraktıkları için galericilerin de mevcut durumdan sorumlu olduklarını belirtiyor. Piyasadaki bu fiyat artışları, birçok tüketiciyi zor durumda bırakmış ve sektörde güven kaybına yol açmıştı.

Galericiler, piyasanın canlanması için devletin acil önlemler almasını ve ekonomideki durgunluğun giderilmesini talep ediyor. Bu talepler arasında vergilerin düşürülmesi, finansman kolaylıkları sağlanması ve alım gücünün artırılması gibi önlemler bulunuyor.