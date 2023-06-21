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Yerel Otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü
Yerel

Otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Yeniakit Publisher
2023-06-21 14:24:00 -
Otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Avcılarsuyu Mahallesinde yol kenarında bulunan otluk ve ağaçların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay yerinde soğutma çalışması da yapıldı.

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