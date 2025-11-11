Otizmli öğrenciye skandal muamele! Vicdansız okul müdürü gözaltına alındı

  • İSTANBUL
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten vicdansız okul müdürü gözaltına alındı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü B.G.'nin açığa alındığı bildirildi.

Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü B.G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düştü. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, B.U.U yaralandı. Eve gidince durumu ailesine anlatan B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile, çocukları B.U.U.’nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Olaya ilişkin okul güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü B.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü B.G.'nin açığa alındığı bildirildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürerken, okul müdürü B.G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan B.U.U., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

