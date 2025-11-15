Adana’da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Adana’da bugün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, kontrolden çıkan bir cip, karşı şeritten gelen panelvanla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.
Kaza, D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Görecek (20) idaresindeki cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O.'nun (46) kullandığı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
