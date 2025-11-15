Başkan Erdoğan'ın sevimli misafiri
Adıyaman'daki etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsle seyir halindeyken, yol kenarındaki 4 aylık bebeği görünce konvoyunu durdurdu.
350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.
Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.