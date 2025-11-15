Microsoft’tan sürpriz engel! KMS ile Windows artık aktif edilemiyor

  • İSTANBUL
Microsoft, Windows işletim sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler arasında en dikkat çekeni, lisanssız kullanıcıların sıkça başvurduğu KMS yöntemiyle Windows etkinleştirmesinin artık mümkün olmaması oldu. Artık KMS ile Windows etkinleştirmek tarihe karıştı.

Görünüşe göre Microsoft, resmi duyuru notlarına eklemediği önemli bir değişikliği de sessizce gerçekleştirdi. Uzun süredir Windows 10 ve Windows 11’in yasa dışı yollarla etkinleştirilmesini sağlayan KMS38 yöntemi, artık çalışmıyor. Bu yöntem, MASSGRAVE adlı popüler topluluk tarafından sağlanıyordu ve GatherOSstate adlı sistem dosyasını kandırarak KMS etkinleştirmesinin süresini 2038 yılına kadar uzatabiliyordu.

KMS Windows etkinleştirme sürecinde kullanılan bu açık, aslında sistemin yükseltilebilirliğini ölçen gatherosstate.exe üzerinden dolaylı bir şekilde çalışıyordu. Ancak Microsoft, KB5068861, KB5067112 kodlu Kasım 2025 yamalarıyla bu yöntemin önünü tamamen kapattı.

 

KMS Windows etkinleştirme sonrası alternatif yöntemler neler?

MASSGRAVE projesinin geliştiricileri, bu hafta yayınladıkları açıklamada KMS38 yönteminin artık sonlandırıldığını duyurdu. Son MAS 3.8 sürümünden itibaren bu yöntem tamamen kaldırıldı. Bunun yerine kullanıcılara HWID (donanım kimliği) ya da TSforge gibi alternatif yöntemler öneriliyor. Geliştiriciler, bu yöntemlerin hâlen geçerli olduğunu belirtiyor.

Aslında bu değişikliğin sinyalleri çok daha önce verilmişti. 2024 yılı başında yayınlanan Windows 11 build 26040 sürümünde, gatherosstate.exe dosyası kurulum medyasından tamamen kaldırılmıştı. Bu değişiklik, yerinde yükseltmelerde ya da özellik güncellemelerinde lisans süresinin sıfırlanmasına ve KMS sunucusu ile yeniden bağlantı zorunluluğuna neden oluyordu.

 

Son olarak Ekim 2025’teki KB5067036 güncellemesi ile bu dosya tüm sistemlerden kaldırıldı ve KMS38 etkinleştirme yönteminin önü tamamen kapandı.

