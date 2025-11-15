  • İSTANBUL
Son Haberler

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

ABD’de Epstein davası savaşı Trump karşı atağa geçti

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...
Dünya Ateşkes ilan edildi ama..! 1 kişi daha şehit oldu
Ateşkes ilan edildi ama..! 1 kişi daha şehit oldu

Ateşkes ilan edildi ama..! 1 kişi daha şehit oldu

Gazze Şeridi'nde ateşkes ilanından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 260'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a, yaralı sayısı 632'ye yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 187'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 703'e yükseldi.

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım
Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Erdoğan'ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. 'Kendimizi Türk Boğazı'nda bulabiliriz'

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine "Gazze’deki soykırımı tanıyın" çağrısı
ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıyın" çağrısı

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü
Filistin'den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
